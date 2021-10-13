Станцию снеготаяния на Гребном канале заработает в январе 2022 года

Станцию снеготаяния на Гребном канале в Нижнем Новгороде планируют запустить в работу в январе 2022 года. Тем временем достроить объект должны до конца текущего года. Об этом «Комсомолке» сообщили в АО «Нижегородский водоканал».

Известно, что новую станцию снеготаяния возводят прямо рядом с Нижегородской станицей аэрации, так как технологически расплавление снега будет происходить за счет естественной теплоты канализационных стоков. Затем расплавленный снег будет поступать на очистные сооружения.

- Производительность станции будет составлять 7 тысят кубометров в сутки, что позволит перерабатывать за сезон 300 тысяч кубометров снега. Одновременно на станции смогут разгружаться три машины, - рассказал ранее генеральный директор АО «Нижегородский водоканал» Павел Марков.

Кстати, снегоплавильный комплекс возводят на участке площадью 24,1 тысяч квадратных метров.

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