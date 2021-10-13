Новых прокуроров назначили в нескольких районах Нижегородской области

В двух районах и трех городах Нижегородской области назначили новых прокуроров. Их утвердили на новые должности 13 октября приказом Генерального прокурора РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Так, Арзамасским городским прокурором стал старший советник юстиции Евгений Кадамов, ранее он занимал должность Шахунского городского прокурора.

Прокурором Шахуньи стал советник юстиции Алексей Космачев, который до этого находился в должности заместителя прокурора Сормовского района в Нижнем Новгороде.

В Павлове городским прокурором стал советник юстиции Владимир Козицын, ранее занимавший должность заместителя прокурора Советского района в Нижнем Новгороде.

На пост Сергачского межрайонного прокурора был выбран старший советник юстиции Александр Грищенков, до этого он работал в должности Арзамасского городского прокурора.

На должность прокурора Дивеевского района был выбран юрист 1 класса Алексей Бизяев, до этого он работал в указанном месте на посту заместителя прокуратуры.

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