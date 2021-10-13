Территорию Стрелки в Нижнем Новгороде перекопали из-за прокладки системы автополива

Этим летом в Нижнем Новгороде благоустроили территорию Стрелки. Однако на днях нижегородцы с удивлением заметили, что преобразившийся участок вновь раскопали.

- Только в России вначале мы все сделаем красиво, а потом все перекопаем. Ребята, это жесть. Почему сразу нельзя делать все нормально? – возмутился в соцсетях Никита Балыкин.

Однако, как оказалось, все эти работы проводятся в рамках дополнительного контракта.

- Здесь проводится прокладка системы автополива, - пояснили «Комсомолке» в АНО «Центр 800». - Работы идут в рамках дополнительного контракта, поэтому проводятся в осеннее время и будут завершены в октябре.