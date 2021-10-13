Ремонт дороги на четырёх улицах Нижнего Новгорода обойдется в 280 млн рублей

В Нижнем Новгороде ищут подрядчика для проведения ремонта дорог на четырёх улицах. На эти цели направят 280,4 миллионов рублей. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Во-первых, отремонтировать планируют дорогу по улице Гоголя, речь идет об участке от улицы Малая Покровская до дома № 7 по улице Суетинская. Во-вторых, должна пройти реконструкция дороги на улице Сергиевская, а точнее на участке от улицы Гоголя до улицы Добролюбова.

Работы по ремонту дороги проведут на улице Обозная, если говорить конкретнее, то на участке от улицы Малая Покровская до площади Маслякова. В списке также значится ремонт дороги по улице Маслякова от площади Горького до Похвалинского съезда.

Заявки на участие принимаются до 3 ноября, а затем будет проведён и сам электронный аукцион. Заказчиком работ выступает МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде

Источником финансирования послужит бюджет Нижнего Новгорода и субсидии из областного дорожного фонда. Работы по контракту должны быть завершены в 2023 году.

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