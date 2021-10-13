Дзержинская некоммерческая организация «ПараПлан» стала победителем регионального конкурса «БИЗНЕС-МОСТ»

В Нижегородской области подвели итоги конкурса социальных проектов «БИЗНЕС-МОСТ», состоявшегося в рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Одним из 10 победителей конкурса стал социальный проект «Центр новых возможностей», представленный членом дзержинской общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан» Алексеем Морозовым.

«Открытие Центра новых возможностей мы с Михаилом Четвертаковым и «ПараПланом» обсуждали давно. И те изменения, которые сейчас происходят в выделенном под него помещении, – это большой труд большого количества людей, в первую очередь – самих «параплановцев». Они никогда не останавливаются на достигнутом, горят своей мечтой и делают все, чтобы ее осуществить. Эта победа – их личная заслуга и еще одна возможность рассказать о нашем будущем Центре дзержинцам и жителям других городов региона», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Благодаря победе «ПараПлан» стал обладателем сертификата номиналом 200 000 рублей от генерального партнера конкурса на размещение рекламы о своем проекте на цифровых билбордах в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Кстове, а также в транспорте, торговых центрах и вузах региона.

Благодаря победе «ПараПлан» стал обладателем сертификата номиналом 200 000 рублей

«Наш проект уникален для региона. Мы специально придумали, подобрали несколько видов спорта, наиболее адаптированных для людей с инвалидностью. Это инклюзивный триатлон, шашки, дартс, армрестлинг, занятия на тренажерах, настольный теннис, спортивное ориентирование. Заниматься ими можно будет в специально оборудованном помещении. Мы хотим, чтобы о нашем центре узнали как можно больше людей с инвалидностью, а достичь этого в короткие сроки можно только с помощью рекламы, поэтому приз за победу мы потратим на продвижение нашего проекта в СМИ и на баннерную рекламу», - рассказал председатель общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан», руководитель проекта «Центр новых возможностей» Михаил Четвертаков.

Напомним, Центр новых возможностей будет располагаться на базе спортивной школы олимпийского резерва «Город спорта». В настоящее время в помещении завершаются ремонтные работы: оборудована пандусом входная группа, расширены двери и установлены поручни в санузле, также установлен адаптированный стол для армрестлинга и реабилитационные брусья для ходьбы; в скором времени в зале появится тренажер Юлина и мебель.

Основными направлениями работы Центра станут системные занятия на брусьях, тренажерах для общей физической подготовки и специальные спортивные секции - тренировки по бочче, настольному теннису, армрестлингу, пауэрлифтингу, дартсу, инклюзивному триатлону, спортивному ориентированию и шашкам. Открытие Центра запланировано уже в октябре.