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Новости компаний13 октября 2021 17:14

Дзержинская некоммерческая организация «ПараПлан» стала победителем регионального конкурса «БИЗНЕС-МОСТ»

Благодаря победе «ПараПлан» стал обладателем сертификата номиналом 200 000 рублей
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Дзержинская некоммерческая организация «ПараПлан» стала победителем регионального конкурса «БИЗНЕС-МОСТ»

Дзержинская некоммерческая организация «ПараПлан» стала победителем регионального конкурса «БИЗНЕС-МОСТ»

В Нижегородской области подвели итоги конкурса социальных проектов «БИЗНЕС-МОСТ», состоявшегося в рамках реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Одним из 10 победителей конкурса стал социальный проект «Центр новых возможностей», представленный членом дзержинской общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан» Алексеем Морозовым.

«Открытие Центра новых возможностей мы с Михаилом Четвертаковым и «ПараПланом» обсуждали давно. И те изменения, которые сейчас происходят в выделенном под него помещении, – это большой труд большого количества людей, в первую очередь – самих «параплановцев». Они никогда не останавливаются на достигнутом, горят своей мечтой и делают все, чтобы ее осуществить. Эта победа – их личная заслуга и еще одна возможность рассказать о нашем будущем Центре дзержинцам и жителям других городов региона», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Благодаря победе «ПараПлан» стал обладателем сертификата номиналом 200 000 рублей от генерального партнера конкурса на размещение рекламы о своем проекте на цифровых билбордах в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Кстове, а также в транспорте, торговых центрах и вузах региона.

Благодаря победе «ПараПлан» стал обладателем сертификата номиналом 200 000 рублей

Благодаря победе «ПараПлан» стал обладателем сертификата номиналом 200 000 рублей

«Наш проект уникален для региона. Мы специально придумали, подобрали несколько видов спорта, наиболее адаптированных для людей с инвалидностью. Это инклюзивный триатлон, шашки, дартс, армрестлинг, занятия на тренажерах, настольный теннис, спортивное ориентирование. Заниматься ими можно будет в специально оборудованном помещении. Мы хотим, чтобы о нашем центре узнали как можно больше людей с инвалидностью, а достичь этого в короткие сроки можно только с помощью рекламы, поэтому приз за победу мы потратим на продвижение нашего проекта в СМИ и на баннерную рекламу», - рассказал председатель общественной организации инвалидов-колясочников «ПараПлан», руководитель проекта «Центр новых возможностей» Михаил Четвертаков.

Напомним, Центр новых возможностей будет располагаться на базе спортивной школы олимпийского резерва «Город спорта». В настоящее время в помещении завершаются ремонтные работы: оборудована пандусом входная группа, расширены двери и установлены поручни в санузле, также установлен адаптированный стол для армрестлинга и реабилитационные брусья для ходьбы; в скором времени в зале появится тренажер Юлина и мебель.

Основными направлениями работы Центра станут системные занятия на брусьях, тренажерах для общей физической подготовки и специальные спортивные секции - тренировки по бочче, настольному теннису, армрестлингу, пауэрлифтингу, дартсу, инклюзивному триатлону, спортивному ориентированию и шашкам. Открытие Центра запланировано уже в октябре.