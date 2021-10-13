Артем Чагаев избран председателем Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода

Артем Чагаев избран председателем Молодежной палаты при городской Думе Нижнего Новгорода. Очередное заседание Молодежной палаты состоялось 13 октября 2021 года. Артем Чагаев сменил на данном посту Романа Золотова.

В заседании молодежного парламента приняли участие Председатель городской Думы Олег Лавричев, глава города Юрий Шалабаев, заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев, депутаты Андрей Дранишников, Роман Пономаренко, Мария Самоделкина, заместитель директора департамента по социальной политике администрации города Артур Штоян.

«Молодежный парламент уже зарекомендовал себя как необходимое городу сообщество, реализующее востребованные благотворительные и социальные проекты, а также патриотические акции. Несмотря на молодой возраст вы уже достаточно компетентные и ответственные люди, которые готовы развивать город вместе с депутатским корпусом, администрацией города и другими коллегами, которые в этот процесс включены», - сказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, отметив, что выбранный молодыми людьми путь будет нелегким. «Желаю вам удачи на этом пути и принятия эффективных для города решений. Уверен, что у вас все получится», - подчеркнул он.

Олег Лавричев акцентировал внимание на вопросе взаимодействие членов Молодежной палаты с депутатами городской Думы: «Мы стараемся регулярно принимать участие в работе Молодежной палаты, погружаться в повестку, участвовать в реализации различных инициатив. Это происходит потому, что я и мои коллеги считаем молодежь драйвером современного развития нашего мегаполиса. Ваш полезный опыт, диалоги и взаимодействие, которые мы вместе с вами сможем организовать, послужит интересам развития нашего города в плане комфортного проживания, цивилизационного развития. Ваш ресурс станет в дальнейшем фундаментом нового уровня жизни в Нижнем Новгороде», – подчеркнул спикер городской Думы.

В рамках заседания члены Молодежной палаты также избрали заместителя председателя и ответственного секретаря, ими стали Анастасия Россомахина и Дарья Строкина.

Участники заседания обсудили итоги форума «Точка кипения», проведение всероссийских акций «Мы – граждане России!» и «Неделя без бумаги», а также проектов «Хвойный город», «На крыльях мечты», «Исторический Нижний», «Таинственный Нижний», «Книжный Нижний» и «Давай начистоту!».

Подводя итоги заседания Артем Чагаев поблагодарил коллег по Молодежной палате за поддержку его кандидатуры на выборах председателя, а также рассказал о планах дальнейшей работы: «В ближайшие выходные мы проведем стратегическую сессию. Устроим мозговой штурм, чтобы обновить все проекты, которые у нас есть, и проверить ход их реализации».