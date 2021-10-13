Закупка на ремонт дороги Владимир-Муром-Арзамас приостановлена по жалобе нижегородца

Закупка по реконструкции автодороги Владимир-Муром-Арзамас приостановлена по жалобе. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Закупка была опубликована 4 октября. За выполнение работ по реконструкции 0,75 км дороги и строительству путепровода в Арзамасском районе предлагалось заплатить 1,47 млрд рублей.

Спустя два дня в ФАС поступила жалоба от нижегородского активиста Александра Кулакова, представляющего интересы компании ООО «Просперити» из Санкт-Петербурга. Кулаков считает, что столь жесткими критериями оценки заявок заказчик препятствует здоровой конкуренции. В числе прочего заявитель просит исключить из критериев оценки заявок требование о принятии к оценке контрактов (договоров) исполненных на сумму свыше 50% от начальной (максимальной) цены контракта.

В настоящее время жалоба находится на рассмотрении, а сама закупка переведена в статус приостановленной.

Отметим, что заявки на участие в аукционе принимаются до 26 октября. Работы на участке должны быть выполнены до октября 2023 года.