300 долларов украли у египетского студента в общежитии ННГУ. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Нижнем Новгороде обворовали иностранного студента, который проживает в общежитии ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Из его копилки умыкнули 300 долларов США, сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

20-летний парень приехал из Египта в Нижний Новгород, чтобы получить здесь высшее образование. Он учится на втором курсе ННГУ, живет там же, в общежитии на проспекте Гагарина. В конце сентября молодой человек стал проверять свою копилку и заметил, что там не хватает 300 долларов США.

Конверт с 1250 долларами был спрятан в рюкзаке, который хранился в шкафу его комнаты. Кто и когда взял деньги, студент не подозревает. Известно лишь, что это произошло в промежуток времени с 23 по 26 сентября.

- На место происшествия выезжали оперативные сотрудники и кинолог. Были опрошены соседи по блоку, но их причастность к пропаже денег не подтвердилась. С места происшествия взяты биологические образцы, - рассказал источник в правоохранительных органах.