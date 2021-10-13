Медсестра Борского психоневрологического интерната получила травмы

51-летняя младшая медицинская сестра из Борского психоневрологического интерната получила многочисленные травмы. Сейчас этот несчастный случай расследуется Государственной инспекцией труда в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- 3 октября младшая медицинская сестра во внерабочее время принимала душ в душевом отделении, - говорится в сообщении. – В этот момент она поскользнулась и упала, получив многочисленные травмы. Согласно Медицинскому заключению о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве ее травмы относятся к категории тяжелых.

Сейчас трудовой инспекцией выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Напомним, ранее мы писали об учителе ОБЖ, повредившем позвоночник во время курсов по оказанию первой медицинской помощи.