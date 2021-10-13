Педагоги из Московского педагогического университета пройдут обучение в Мининском

225 научно-педагогических работников Московского государственного педагогического университета пройдут обучение на базе Мининского университета в рамках сетевой программы «Универсальные педагогические компетенции: методология и технологии подготовки учителя будущего».

Это уже второй поток образовательной программы. На первом этапе обучение прошли 120 педагогов Мининского университета, что превысило целевой показатель на 10%. Третий поток стартует 8 октября 2021 года.

Мининский университет разработал уникальную сетевую программу повышения квалификации «Универсальные педагогические компетенции: методология и технологии подготовки учителя будущего» в партнерстве с Московским педагогическим государственным университетом и Ярославским педагогическим университетом имени Ушинского. Эта программа предназначена для научно-педагогических работников и управленческого персонала педагогических вузов. Всего по ней будет обучено более 700 преподавателей педагогических вузов России.

Цель программы - внедрение ключевых проектных решений по трансформации содержания педагогического образования и формирование универсальных педагогических компетенций преподавателей, включая функциональную грамотность. Программа представляет собой интеграцию опыта трех педагогических вузов, инновационное содержание и возможность выстраивания индивидуального образовательного маршрута. Универсальные педагогические компетенции сейчас являются необходимым компонентом для педагога в современных технологически насыщенных образовательных пространствах, таких как технопарки, кванториумы и IT-кубы.

Слушатели проходят обучение по 5 модулям: подготовка учителя к формированию функциональной грамотности школьников; цифровые компетенции педагога; «мягкие навыки» педагога; проектные компетенции учителя; современные технологии воспитательной работы.

Фото Мининского университета