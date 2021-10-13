Нижегородец сливал опасные отходы в яму рядом со своим участком

Мужчина сливал отходы в яму. Фото: Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия

Жителя города Кстово уличили в нарушении природоохранного законодательства на территории Нижегородской области. Как сообщили в межрегиональном Управлении Росприроднадзора, собственник одного из участков в селе Шелокша сливал жидкие отходы в яму, чем наносил вред почве.

- Сброс осуществлялся по специально проложенной пластиковой трубе с земельного участка, принадлежащего на праве собственности физическому лицу – жителю города Кстово. Как было установлено в ходе административного расследования, жидкие отходы IV класса опасности сливались с территории грузовой автомойки, - рассказали в Росприроднадзоре.

Эта автомойка, судя по налоговым документам, прекратила свою деятельность в 2019 году. При этом собственник продолжал использовать объекты на участке в личных целях. Своими действиями мужчина нарушил закон «О защите окружающей среды», а также федеральный Земельный кодекс.

В настоящее время нарушителю внесено представление о привлечение к ответственности по административной статье «Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв». Санкциями данной статьи предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 до 50 тысяч рублей.