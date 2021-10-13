Чрезвычайная пожароопасность сохранится на востоке Нижегородской области 14-15 октября

Чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников сохранится в восточной части Нижегородской области с 14 по 15 октября. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Неблагоприятные погодные условия повышают уровень чрезвычайных происшествий, связанных с увеличением количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

МЧС напоминает жителям, что не стоит жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не сжигать мусор около лесов и не разводить костры в лесах. Также не рекомендуется курить, бросать спички и окурки, не вытряхивать из курительных трубок горячую золу.

– Соблюдайте запрет на посещение лесов при получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и торфяников, – подчеркнули специалисты.

При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.

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