В кормовой пшенице нижегородского производства обнаружены опасные токсины

В мягкой пшенице на кормовые цели от нижегородского производителя обнаружены опасные токсины. Злаковые не прошли проверку по показателю безопасности на содержание «Дезоксиниваленола». Об этом сообщает Нижегородский референтный центр Россельхознадзора.

Известно, что микотоксины – это такие ядовитые вещества, образующиеся в процессе роста и размножения плесневелых грибов, которые могут возникнуть как на этапе выращивания растений, так и при их хранении, или на этапе производства.

- Опасность микотоксинов состоит ещё и в том, что они не видны в продуктах, не изменяют их запах, цвет и вкус, а также устойчивы как к высоким, так и к низким температурам, - рассказали сотрудники лаборатории химико-токсикологических исследований.

Опасность этих токсинов невероятно высока, они являются иммунодепрессантами и могут вызывать нарушения работы почек. Например, для свиней потенциально опасным является уровень свыше 1 миллиграмма на килограмм веса.

Нижегородцев предупреждают, что покупая продукты переработки зерна с рук, растёт возможность того, что злаки будут содержать митоксины. Таким образом, возникает риск развития микотоксикозов, которые сложно диагностировать и соответственно сложно вылечить.

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