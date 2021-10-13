Экс-сотрудника ГУАД задержали за взятку в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом» в отношении бывшего главного специалиста Главного управления автомобильных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

- По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемый получил 50 тысяч рублей от представителя субподрядной организации за подписание акта о приемке выполненных работ, - говорится в сообщении. – Речь идет о строительстве подъездной дороги в деревне Щедрино в Вачском районе. При этом сами работы на сумму 3 миллиона рублей выполнены не были.

По данным следователей, сейчас подозреваемый уже задержан. Он дал признательные показания об обстоятельствах совершенного преступления. С занимаемой должности он уже уволен. Расследование этого уголовного дела продолжается.