Два вакцинированных нижегородца лечатся от коронавируса в клинической больнице №29

Среди госпитализированных с COVID-19 в клинической больнице №29 в Нижнем Новгороде есть два пациента, которые вакцинировались. Они лежат в обычных палатах, что, вероятно, свидетельствует о лёгком течении заболевания. Об этом министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Instagram.

- Спрашиваю у остальных, почему не прививались. Глаза падают в пол. «Не доверяли сначала». Нет доверия - нет успеха. Формула проста. Это уже для тех, кто ещё не попал в больницу. Кто думает, что весь этот ковид - мыльная опера, не заслуживающий доверия сюжет, - подчеркнул чиновник.

В больнице №29, как рассказал министр, полный порядок, каждые 10 дней в отделении обновляется 100% коек. Также Давид Мелик-Гусейнов успел пройтись по палатам в реанимации и пообщаться с пациентами. Так, одна нижегородка, которая сейчас находится на высоком потоке кислорода, рассказала, что уже две недели лежит на животе.

- Все 14 дней 24 часа на животе - вы представьте как это тяжело? А она лежит. И говорит, что доверяет своим врачам. Они ей сказали лежать. И она понимает, что больше ей некому тут в реанимации довериться. От тотального поражения легких за 14 дней идем с положительной динамикой. Это тоже про доверие, - объяснил Давид Мелик-Гусейнов.

Министр, подводя итоги своей проверки, рассказал, что победа над коронавирусом совсем близко, важно лишь начать доверять друг другу и, конечно, соблюдать меры по борьбе с распространением COVID-19.

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