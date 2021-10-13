25% жителей Нижегородской области привили против гриппа

В Нижегородской области привили против гриппа 25% населения. Это чуть больше 770 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

- На территории региона в период с 4 по 10 октября продолжали фиксировать случаи заболеваемости ОРВИ, - говорится в сообщении. – Также в Нижегородской области выявлено два случая гриппа А.

По данным на 13 октября, частичный или полный карантин был введен в 16% образовательных учреждений.

Тем временем в Нижегородской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинацию прошли уже 770 тысяч нижегородцев, в том числе 165 тысяч детей. Всего же в регионе в этом году планируется привить не менее 60% населения.