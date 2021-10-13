Пенсионер погиб при пожаре в общежитии на Бору 12 октября

66-летний мужчина погиб во время пожара в общежитии на Бору вечером 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Инцидент произошел в доме на улице Герцена в поселке Память Парижской Коммуны: там в девять часов вечера загорелась одна из комнат.
- На момент прибытия первых подразделений происходило открытое горение в комнате. В результате пожара обгорело имущество, внутренняя отделка комнаты на площади 26 квадратных метров, - рассказали в региональном управлении МЧС.
В результате один человек пострадал еще один – пенсионер – погиб. Самостоятельно из общежития эвакуировались 10 жильцов, детей среди них не было.
Причина пожара устанавливается.