Совет по делам молодежи создадут при главе Нижнего Новгорода

В рамках форума «Студенческий Нижний» в Нижнем Новгороде прошла дискуссия о студенческом самоуправлении. В ходе мероприятия было предложено создать совет по делам молодежи при главе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Я всегда рад поучаствовать в таких мероприятиях, потому что здесь я напитываюсь свежими идеями, которые мы потом реализовываем, - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. – Вместе со студентами мы решили, что правильно было бы создать регулярно действующее объединение при главе города. В него должны войти и представители рабочей молодежи, и студенты, и учащиеся школ.

Тем временем в Нижнем Новгороде активно развивается конкурс «Молодой Нижний», в котором увеличивается сумма грантовой поддержки. Проект стартует 15 октября, общая сумма гранта – 2 миллиона рублей.