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Общество12 октября 2021 21:14

Меры борьбы с коронавирусом усилили во всех районах Нижегородской области

Прежде всего, речь идет о масочном режиме и вакцинации
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Во всех муниципалитетах Нижегородской области был усилен контроль за соблюдением коронавирусных ограничений, введенных указом губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В Нижнем Новгороде теперь ежедневно проводятся проверки соблюдения масочного режима в торговых центрах, магазинах и заведениях общественного питания, - говорится в сообщении. – В этих рейдах участвуют сотрудники Роспотребнадзора, полиции и местных администраций.

Одновременно с этим во всех районах регулярно проводятся заседания местных оперативных штабов.

- Опыт прошлых волн пандемии показал, что ряд решений эффективнее принимать именно на муниципальном уровне, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Прежде всего, речь идет о работе образовательных учреждений. Эффективен и муниципальный контроль за работой организаций торговли и общественного питания. Придерживаться введенных правил работы обязаны и крупные, и совсем небольшие организации.