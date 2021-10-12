Меры борьбы с коронавирусом усилили во всех районах Нижегородской области

Во всех муниципалитетах Нижегородской области был усилен контроль за соблюдением коронавирусных ограничений, введенных указом губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В Нижнем Новгороде теперь ежедневно проводятся проверки соблюдения масочного режима в торговых центрах, магазинах и заведениях общественного питания, - говорится в сообщении. – В этих рейдах участвуют сотрудники Роспотребнадзора, полиции и местных администраций.

Одновременно с этим во всех районах регулярно проводятся заседания местных оперативных штабов.

- Опыт прошлых волн пандемии показал, что ряд решений эффективнее принимать именно на муниципальном уровне, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Прежде всего, речь идет о работе образовательных учреждений. Эффективен и муниципальный контроль за работой организаций торговли и общественного питания. Придерживаться введенных правил работы обязаны и крупные, и совсем небольшие организации.