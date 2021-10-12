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Политика12 октября 2021 18:03

Восемь депутатов будут представлять Нижегородскую область в Госдуме

Сегодня в Москве прошло первое заседание нового созыва парламента
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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В Москве 12 октября прошло первое заседание Государственной Думы восьмого созыва. Нижегородскую область в ней будут представлять восемь депутатов. Правда, только половина из них являются уроженцами Нижегородской области.

В списке представителей региона значатся экс-начальник ГЖД Анатолий Лесун, бывший председатель совета директоров «Нител» Евгений Лебедев, экс-мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов, Артем Кавинов, Наталья Назарова, Дмитрий Кузнецов, экс-министр внутренней и региональной политики Нижегородской области Роман Любарский и экс-начальник управления нефтяной компании «Лукойл» Юрий Станкевич.

А вот прежние депутаты Госдумы – Денис Москвин и Дмитрий Сватковский - на этот раз в список депутатов не попали.