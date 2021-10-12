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Общество12 октября 2021 17:30

Около 200 электрозаправок планируется открыть в Нижнем Новгороде

Под их строительство подобрано уже 118 земельных участков
Юлия ВАСИЛИШИНАЮлия ВАСИЛИШИНА
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В ближайшие несколько лет на территории Нижнего Новгорода планируется построить около 200 электрических заправочных станций для автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Технологии развиваются очень быстро, растет запрос на экологичные виды транспорта, в том числе общественный электротранспорт, - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Уже 118 участков подобрано, и их количество будет увеличиваться. Основная работа будет проделана, я думаю, в следующем году.

По словам главы города, инвесторы проявляют большой интерес к этому проекту. Тем более, что для него предусмотрена поддержка из федерального бюджета – планируется компенсация около половины стоимости зарядных станций и часть средств на технологическое присоединение.