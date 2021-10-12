На Московском шоссе открылась новая электрозаправка для автомобилей

В Нижнем Новгороде открылась новая электрическая заправочная станция для автомобилей. Она расположена возле дома № 34 на Московском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Новая зарядная станция рассчитана на два автомобиля, - говорится в сообщении. – Скорость зарядки составляет от 40 минут до 6 часов в зависимости от параметров электромобиля. В ближайшее время в городе планируется создать целую сеть электрозаправочных станций.

По словам главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, в течение нескольких лет в городе планируется открыть около 200 электрозаправок. Нижний Новгород стал пилотным регионом федерального проекта по развитию зарядной инфраструктуры. Под их строительство уже подобрано 118 участков.