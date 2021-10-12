Нижегородец застрелил из ружья свою жену и пытался покончить с собой

В Тоншаевском районе семейная ссора двух местных жителей закончилась трагедией: мужчина застрелил свою гражданскую жену, после чего попытался свести счеты с жизнью. Сейчас он находится в реанимации, сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в деревне Ошары 8 октября. 42-летний мужчина, будучи навеселе, поссорился со своей сожительницей, которая стала высказывать ему по поводу его пристрастия к алкоголю. В какой-то момент мужчина потерял над собой контроль, схватил ружье «ИЖ-58» и выстрелил в женщину. От полученного ранения 46-летняя нижегородка погибла на месте. После этого душегуб попытался покончить с собой, но довести до конца задуманное ему не удалось. Сейчас он находится в реанимационном отделении районной больницы. Возбуждено уголовное дело.

- У подозреваемого не было законных оснований для хранения оружия. В ходе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка по статье 222 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия), - пояснили в СУ СК России по Нижегородской области.