Тяжелая форма COVID-19 все чаще фиксируется у детей в Нижегородской области

Нижегородские медики все чаще фиксируют тяжелую форму коронавирусной инфекции у молодых людей и детей. Об этом заявил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

- Молодость больше не является страховкой от тяжелой формы ковида. Все чаще фиксируется тяжелое течение болезни у лиц трудоспособного возраста и детей, - написал министр.

К слову, на сегодняшний день вакцинации подлежат только лица, достигшие 18-летнего возраста. Препараты, предназначенные для вакцинации детей, еще проходят тестирование.

На сегодняшний день в Нижегородской области привились более 1 млн человек. В планах у регионального минздрава довести этот показатель до 2 миллионов к 1 ноября.

- Таким образом снизится вирусная нагрузка на общество, - пояснил Давид Мелик-Гусейнов.