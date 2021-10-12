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Новости компаний12 октября 2021 15:53

Дзержинские педагоги стали участниками Всероссийского форума классных руководителей

На протяжении двух дней педагоги общались на круглых столах
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Дзержинские педагоги стали участниками Всероссийского форума классных руководителей

Дзержинские педагоги стали участниками Всероссийского форума классных руководителей

В прошедшие выходные, 9 и 10 октября, в Москве прошел первый Всероссийский форум классных руководителей, собравший 1000 педагогов из 85 регионов России. В их числе – трое учителей из Дзержинска: преподаватель-организатор ОБЖ школы № 12 Светлана Юрченко, учитель начальных классов лицея № 21 Анна Кузнецова и учитель начальных классов школы № 1 Алена Ошмарина. Все они прошли отбор для участия в форуме от Нижегородской области.

«Тот факт, что участниками первого в России форума классных руководителей стали сразу три наших учителя, в очередной раз подтверждает высокий уровень педагогических кадров Дзержинска. Они не только учат детей, но и сами стремятся учиться, быть в курсе современных тенденций и развиваться в профессии. Поздравляю Светлану Александровну, Анну Александровну и Алену Сергеевну с успешным участием в форуме и тем новым опытом, который, уверен, они получили в Москве и будут применять в своей работе», - сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

На протяжении двух дней педагоги общались на круглых столах, посвященных содержанию и планированию воспитательной работы в школе, обсуждали вопросы профессиональной этики и профессионального развития классного руководителя и говорили об искусстве формирования классного коллектива.

Учитель начальных классов школы № 1 Алена Ошмарина

Учитель начальных классов школы № 1 Алена Ошмарина

«Я пришла работать в школу в этом году и с 1 сентября стала классным руководителем моего любимого 2-го класса. Я шла к этому восемь лет и наконец мечта сбылась! Новость о том, что я прошла на Всероссийский форум классных руководителей, стала отличным подарком к началу моего первого учебного года в статусе учителя. Поразил в первую очередь масштаб: 1000 участников, и все эти люди – учителя, единомышленники. С десятками лет стажа за плечами и такие же, как я, – молодые, набирающиеся опыта и знаний. Было много площадок, много тем для обсуждения, дискуссий и, конечно, знакомств с коллегами. Думаю, это отличный старт для молодого учителя», - поделилась учитель начальных классов школы № 1 Алена Ошмарина.

Торжественным завершением I Всероссийского форума классных руководителей стал оригинальный мюзикл «Школьная история» в Государственном Кремлёвском Дворце, посвящённый профессии учителя.

Преподаватель-организатор ОБЖ школы № 12 Светлана Юрченко и учитель начальных классов лицея № 21 Анна Кузнецова

Преподаватель-организатор ОБЖ школы № 12 Светлана Юрченко и учитель начальных классов лицея № 21 Анна Кузнецова

Кроме этого, участники форума приняли участие в рассмотрении и дополнении меморандума о развитии и поддержке классного руководства, подготовленного Министерством просвещения России совместно с ведущими педагогами из разных регионов. В нем зафиксированы важнейшие аспекты образовательной политики: воспитание, преемственность отечественных педагогических традиций, партнёрское взаимодействие классного руководителя с родителями в воспитательной работе и безопасность детей в мире образовательного интернет-пространства.