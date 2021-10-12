Цифровой рентгеновский аппарат за 7 млн рублей установили в Дивеевской ЦРБ. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый цифровой рентгеновский аппарат установили в Дивеевской ЦРБ имени академика Н.Н. Блохина. Стоимость оборудования составила более 7 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Кабинет больницы, где проводятся рентгенологические исследования, также существенно преобразился за последнее время: недавно здесь был выполнен капитальный ремонт на сумму более 878 тысяч рублей. Местные власти уверены, что новое оборудование позволит повысить качество оказания медицинской помощи населению Дивеевского района.

- Дивеево - сравнительно небольшой населенный пункт, но вместе с тем является одним из наиболее популярных направлений для поездок в регион. Важно, чтобы в районе была качественная и доступная медицина, - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

До конца 2021 года в Дивеевской ЦРБ также появятся маммографический цифровой рентгеновский аппарат стоимостью 11,7 млн рублей и видеоэндоскопический комплекс стоимостью более 3 млн рублей а также аппарат искусственной вентиляции легких за 1,75 млн рублей.