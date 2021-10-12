Нижегородский центр немецкой культуры прекратил работу из-за статуса иноагента

Автономная некоммерческая организация «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» (признан НКО, выполняющим функции иностранного агента) прекратила свою деятельность. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Центра.

- С 29 сентября мы являемся некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента. Мы прекратили свою деятельность, - говорится в объявлении.

Отметим, центр немецкой и европейской культуры появился в столице Приволжья в 2009 году при поддержке Посольства Германии в России и под патронатом Немецкого культурного центра имени Гёте. В нашем городе центр занимался организацией и проведением различных культурных мероприятий -фестивалей, праздников, концертов, лекториев, кинопоказов.

Напомним, сообщение о внесении Центра в соответствующий реестр опубликовано 29 сентября на сайте федерального Министерства юстиции.

В настоящее время официальные страницы Нижегородского центра немецкой и европейской культуры в сосцетях Instagram и Facebook недоступны для просмотра.