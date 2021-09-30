Нижегородский центр немецкой и европейской культуры признали иноагентом

Автономная некоммерческая организация «Нижегородский центр немецкой и европейской культуры» признан иностранным агентом. Сообщение о его внесении в соответствующий реестр опубликовано на сайте Минюста РФ 29 сентября.

Центр немецкой и европейской культуры был создан в Нижнем Новгороде в 2009 году при поддержке Посольства Германии в России и под патронатом Немецкого культурного центра им. Гёте. Он организует различные культурные проекты: фестивали, концерты, выставки, театральные постановки, лекции, дискуссии и многое другое.

На своем сайте и в соцсетях Нижегородский центр немецкой и европейской культуры опубликовал объявление следующего содержания: «За посещение наших концертов вам не будет присвоен статус иностранного агента».