Нижний Новгород возглавил рейтинг российских городов по качеству жизни

Показатель качества жизни в приволжской столице составляет 138,87. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижний Новгород занял первое место среди российских городов по качеству жизни в рейтинге Numbeo. По состоянию на октябрь текущего года, показатель качества жизни в приволжской столице составляет 138,87, что значительно выше, чем у Москвы (103,79) и Санкт-Петербурга(102,08), расположившихся на 2 и 3 местах соответственно. Также в топ-5 вошли Екатеринбург (92,56) и Новосибирск (85,69).

Наиболее высокие показатели у нашего города в безопасности и здравоохранении, а вот покупательская способность граждан значительно ниже, чем у других городов из первой пятерки. Также наш город оказался наименее загрязненным из перечисленных.

В международном рейтинге Нижний Новгород оказался на 141 позиции - между канадским Гамильтоном и итальянской Болоньей. Ниже по рейтингу расположились столицы Анкара, Лондон, Астана (Нур-Султан), Сеул, София, Париж и другие.

В целом индекс качества жизни в России составляет 100,97, что является умеренным показателем. Аналитики считают, что стоимость жизни в нашей стране очень низкая, безопасность находится на достаточно высоком уровне, но также у нас очень низкая покупательская способность, высокий показатель соотношения цены собственности к доходу и относительно высокий индекс загрязнения городов.