Тренеры по единоборствам станут наставниками трудных подростков в Нижнем Новгороде

11 октября 2021 года в городской Думе Нижнего Новгорода прошел круглый стол, посвященный роли наставничества в профилактике детской и подростковой преступности. В нем приняли участие руководители спортивных федераций единоборств Нижегородской области, представители Управления МВД России по Нижнему Новгороду и профильных департаментов администрации города. Встреча была организована по инициативе депутата городской Думы, регионального координатора проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Владимира Поддымникова-Гордеева.

Приветствуя участников круглого стола, Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, председатель Спортивной федерации фехтования Нижегородской области Олег Лавричев отметил, что пока в сфере профилактики детской преступности не всё складывается благополучно: ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, имеющие проблемы в семье, могут попасть под влияние преступной среды.

«Мы должны предложить таким детям альтернативу, которая будет мотивировать их к верному направлению в жизни, к самосовершенствованию и личностному росту, заставит ответственно относиться к делу и учебе, быть целеустремленным, научит общаться и быть в команде, – считает Олег Лавричев. – Спорт – это тоже процесс воспитания, и здесь многое зависит от тренеров-наставников».

Спикер городской Думы выразил уверенность, что результатом круглого стола станут конкретные задачи и мероприятия, которые позволят вовлечь в занятия спортом как можно больше трудных подростков.

Участникам обсуждения была представлена статистика, свидетельствующая о снижении уровня подростковой преступности в Нижнем Новгороде. По словам заместителя директора департамента по социальной политике администрации города Артура Штояна, на территории Нижнего Новгорода проживают более 242 тысяч детей, что составляет 40% от всего детского населения Нижегородской области. На межведомственном контроле комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав числятся 359 несовершеннолетних, с которыми проводится систематическая профилактическая работа. «По итогам 8 месяцев наблюдается снижение уровня подростковой преступности на 34,7%», – сообщил Артур Штоян.

По данным заместителя начальника участка ОП №1 УМВД России по Нижнему Новгороду Максима Куликова, за истекший период 2021 года при соучастии несовершеннолетних было совершено 120 преступлений (за аналогичный период 2020 года – 182). По его словам, особенностью подростковой преступности в Нижнем Новгороде является групповой характер преступлений. «Основные причины остаются прежними: низкий материальный уровень семей, отсутствие родительского контроля и нежелание подростков встать на путь исправления», – отметил Максим Куликов.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации города Антон Ермаков сообщил, что в Нижнем Новгороде создан механизм, который позволяет детям, состоящим на учете в КДН, заниматься на муниципальных объектах спорта на безвозмездной основе. «Сегодня мы решаем вторую задачу: кто будет заниматься с этими детьми. Я думаю, что тренеры по единоборствам эту функцию возьмут на себя оптимальным способом», – считает он.

Участники обсуждения согласились, что тренеры смогут стать для трудных подростков настоящими наставниками, способными поменять их взгляды на жизнь.

Президент Федерации универсального боя Нижегородской области Владимир Дунаев в свою очередь подчеркнул, что тренеры по единоборствам всегда учат своих подопечных принципам дружелюбия. «На наших занятиях мы учим своих учеником боевым приемам, которые могут в повседневной жизни покалечить здоровье, – рассказал он. – Поэтому кроме соблюдения мер безопасности на самих занятиях, мы представляем им кодекс чести, где написано, что приемы применять вне зала запрещено, только в случае необходимой самообороны или защиты того, кто не может сам за себя постоять».

По итогам круглого стола было принято решение, что тренеры и представители федераций единоборств примут участие в работе районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Если, работая в комиссиях по делам несовершеннолетних, мы сможем заинтересовать этих детей, привлечь их к тренировкам и соревнованиям, а еще, возможно, вырастить из них хороших спортсменов, а самое главное – хороших людей, тогда наш труд не бесполезен», – выразил общее мнение Валерий Поддымников-Гордеев.

Организатор круглого стола подчеркнул, что по его итогам также будет сформирован комплекс мероприятий спортивной и патриотической направленности с участием федераций единоборств, на которые будут приглашены трудные подростки.