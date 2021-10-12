Магазин «Остин» оштрафовали на 300 тысяч за отказ в доступе нижегородцу с кардиостимулятором. Фото: ИВАНОВА Диана

В Нижегородской области магазин одежды «Остин» оштрафовали на 300 тысяч рублей за отказ в доступе покупателю с кардиостимулятором. Сотрудники магазина отказались отключать охранные рамки, чтобы инвалид мог беспрепятственно пройти в зал. Информация опубликована на сайте Арбитражного суда Нижегородской области.

Инцидент произошел на Бору в местном торговом центре «Зеркало» 21 мая. В тот день Михаил Морозов (имя изменено) пришел в «Остин», чтобы купить себе что-то из одежды. Однако в сам магазин мужчина попасть не мог, поскольку является инвалидом третьей группы и носит электрокардиостимулятор, а с ним нельзя проходить через охранные рамки. Он предъявил карту владельца кардиостимулятора и попросил продавцов отключить охранную систему, на что получил отказ. Лишь после того, как Михаил написал претензию в книгу жалоб, ему предложили воспользоваться служебным входом или сделать покупку в интернет-магазине.

Ущемленный в правах покупатель пожаловался в Роспотребнадзор, который выписал магазину штраф в размере 300 тысяч рублей. ООО «Остин» решило оспорить это в суде, но суд также встал на сторону покупателя.

- Доводы ООО, что покупателю не было отказано в доступе к торговому залу, судом не принимаются, поскольку «отказ» - это не только явный отказ в обслуживании потребителя, но и длительное бездействие со стороны Общества, не позволяющее потребителю осуществить доступ на территорию. Альтернативный доступ через служебный вход был предложен спустя длительный отрезок времени, после написания претензии. Возможность осуществить покупку через интернет-магазин также не свидетельствует о беспрепятственном доступе потребителя к товару, - говорится в постановлении суда.

Таким образом, Арбитражный суд отказался отменять штраф в 300 тысяч рублей, назначенный магазину за нарушение социальной защиты инвалидов.