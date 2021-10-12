Коронавирус в Нижегородской области по районам: данные на 12 октября

В Нижегородской области продолжает расти число зараженных коронавирусом людей. Так, по данным за последние сутки, в регионе зарегистрировано 655 новых случаев заболевания COVID-19, 33 человека скончалось. Публикуем данные статистики коронавируса в Нижегородской области по районам на 12 октября.

Вполне логично, наибольшее число заболевших – в областном центре. За последние сутки в Нижнем Новгороде заболели коронавирусом 176 человек, итого число заболевших стало 71847 человек. Больше всего заболеваний за последние сутки регистрировалось в Балахнинском районе, на Бору, в Дзержинске, Ковернинском, Лысковском и Шатковском районах.

Коронавирус в Нижегородской области по районам:

1. Ардатовский – 867 (+4)

2. г.о.г. Арзамас – 2 993 (+2)

3. Арзамасский – 1 650

4. Балахнинский – 4 896 (+47)

5. Богородский – 3 484 (+36)

6. Большеболдинский – 674

7. Большемурашкинский – 713 (+9)

8. г.о.г. Бор – 8 972 (+26)

9. Бутурлинский – 443

10. Вадский – 647

11. Варнавинский район – 520 (+3)

12. Вачский – 1 423

13. Ветлужский – 1 343 (+8)

14. Вознесенский – 697

15. Володарский – 2 689 (+8)

16. Воротынский – 529 (+5)

17. Воскресенский – 1 040 (+2)

18. Выксунский – 3 947 (+5)

19. Гагинский – 881

20. Городецкий – 5 056 (+7)

21. Дальнеконстантиновский – 739 (+10)

22. Дзержинск – 14 572 (+28)

23. Дивеевский – 934 (+8)

24. Княгининский – 704 (+1)

25. Ковернинский – 1 334 (+28)

26. Краснобаковский – 1 165 (+6)

27. Краснооктябрьский – 908

28. Кстовский – 3 055 (+10)

29. Кулебакский – 3 474 (+3)

30. Лукояновский – 1 722 (+7)

31. Лысковский – 2 892 (+61)

32. Навашинский – 2 618

33. Павловский – 4 353 (+32)

34. Первомайский – 342

35. Перевозский – 450 (+7)

36. Пильнинский – 1 632 (+31)

37. Починковский – 1 544 (+11)

38. Семеновский – 1 894 (+2)

39. Сергачский – 1 583 (+2)

40. Сеченовский – 1 090 (+9)

41. Сокольский – 648 (+3)

42. Сосновский – 1 732 (+5)

43. Спасский – 336

44. Тонкинский – 741

45. Тоншаевский – 1 342 (+5)

46. Уренский – 2 403

47. Чкаловский – 1 162 (+2)

48. Шарангский – 671

49. Шатковский – 2 271 (+45)

50. Шахунский – 3 395 (+1)

51. Саров* – 18010 (+15)

52. Нижний Новгород – 71 847 (+176)

* С 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее