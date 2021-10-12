Коронавирус в Нижегородской области по районам: данные на 12 октября

В Нижегородской области продолжает расти число зараженных коронавирусом людей. Так, по данным за последние сутки, в регионе зарегистрировано 655 новых случаев заболевания COVID-19, 33 человека скончалось. Публикуем данные статистики коронавируса в Нижегородской области по районам на 12 октября.
Вполне логично, наибольшее число заболевших – в областном центре. За последние сутки в Нижнем Новгороде заболели коронавирусом 176 человек, итого число заболевших стало 71847 человек. Больше всего заболеваний за последние сутки регистрировалось в Балахнинском районе, на Бору, в Дзержинске, Ковернинском, Лысковском и Шатковском районах.
Коронавирус в Нижегородской области по районам:
1. Ардатовский – 867 (+4)
2. г.о.г. Арзамас – 2 993 (+2)
3. Арзамасский – 1 650
4. Балахнинский – 4 896 (+47)
5. Богородский – 3 484 (+36)
6. Большеболдинский – 674
7. Большемурашкинский – 713 (+9)
8. г.о.г. Бор – 8 972 (+26)
9. Бутурлинский – 443
10. Вадский – 647
11. Варнавинский район – 520 (+3)
12. Вачский – 1 423
13. Ветлужский – 1 343 (+8)
14. Вознесенский – 697
15. Володарский – 2 689 (+8)
16. Воротынский – 529 (+5)
17. Воскресенский – 1 040 (+2)
18. Выксунский – 3 947 (+5)
19. Гагинский – 881
20. Городецкий – 5 056 (+7)
21. Дальнеконстантиновский – 739 (+10)
22. Дзержинск – 14 572 (+28)
23. Дивеевский – 934 (+8)
24. Княгининский – 704 (+1)
25. Ковернинский – 1 334 (+28)
26. Краснобаковский – 1 165 (+6)
27. Краснооктябрьский – 908
28. Кстовский – 3 055 (+10)
29. Кулебакский – 3 474 (+3)
30. Лукояновский – 1 722 (+7)
31. Лысковский – 2 892 (+61)
32. Навашинский – 2 618
33. Павловский – 4 353 (+32)
34. Первомайский – 342
35. Перевозский – 450 (+7)
36. Пильнинский – 1 632 (+31)
37. Починковский – 1 544 (+11)
38. Семеновский – 1 894 (+2)
39. Сергачский – 1 583 (+2)
40. Сеченовский – 1 090 (+9)
41. Сокольский – 648 (+3)
42. Сосновский – 1 732 (+5)
43. Спасский – 336
44. Тонкинский – 741
45. Тоншаевский – 1 342 (+5)
46. Уренский – 2 403
47. Чкаловский – 1 162 (+2)
48. Шарангский – 671
49. Шатковский – 2 271 (+45)
50. Шахунский – 3 395 (+1)
51. Саров* – 18010 (+15)
52. Нижний Новгород – 71 847 (+176)
* С 1 мая 2020 года статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее