Производство геотекстиля запустят в Ильиногорске в 2021 году

Предприятие по производству геотекстиля появится в Нижегородской области в 2021 году. Завод в рабочем поселке Ильиногорск откроет группа компаний GeoSM, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первоначальные инвестиции в проект составят 160 миллионов рублей, однако в ближайшие годы компания планирует расширить производство. Реализацию проекта сопровождает Корпорация развития Нижегородской области. Как рассказал генеральный директор Корпорации Тимур Халитов, предприятие даст региону 60 новых рабочих мест, и вплоть до 2025 года будет создаваться еще по 20 мест каждый год.

- Большей частью работников производственного предприятия станут жители поселков Ильиногорска и Ильино, - подчеркнул Тимур Халитов.

Высокопроизводительная линия предприятия будет выпускать до 4 380 тонн геотекстиля в год. Продукция будет поставляться в разные регионы России и страны ближнего зарубежья.

Справка «КП»

Геотекстиль широко применяется в качестве разделительного слоя для строительства дорог, служит для защиты дренажных труб и гидроизоляции фундаментов, фильтрует воду и воздух, а также пользуется большим успехом в прокладке нефте- и газопроводов и во многих других отраслях строительства и благоустройства.