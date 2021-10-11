Павильоны для концертного зала и галереи возведены в нижегородских пакгаузах Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Павильоны концертного зала и галереи смонтированы в пакгаузах на Стрелке. Об этом "Комсомольской правде - Нижний Новгород" сообщили в АНО "Центр 800".

Так, по информации, сейчас выполнили комплекс строительно-монтажных работ по возведению павильонов будущих концертного зала и галереи. Уже установили металлокаркас, смонтировали фасадные элементы и частично завершили работы по устройству кровли.

- Отметим, что конструкции некапитальные и не создают дополнительной нагрузки на пакгаузы, а подчеркивают их уникальность. Завершаются работы по прокладке наружных инженерных сетей. Ведутся работы по устройству внутренних перегородок и перекрытий, - сообщили в АНО «Центр 800».

Все работы планируют завершить в 2021 году.

Пространство галереи будут использовать для проведения различных выставок, а концертное пространство - как универсальный зал для проведения культурно-массовых мероприятий. В ближайшее время внутри установят звуковое и сценическое оборудование, которое обеспечит на высоком уровне проведение различного рода событий.

Напомним, что «Комсомолка» увидела, как идет благоустройство территории Стрелки. Для нижегородцев провели экскурсию по новой пешеходной зоне.

28 июня, нижегородцы впервые получили уникальную возможность пройтись по всей территории Стрелки, осмотреть исторические пакгаузы и выйти на мыс у слияния рек Оки и Волги. Пешеходную экскурсию для нижегородцев по обновляемой территории провела руководитель ИРГСНО Дарья Шорина.

https://www.nnov.kp.ru/daily/28296/4436535/