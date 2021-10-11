В Дзержинске на линию вышел троллейбус, оформленный в экостиле

В Дзержинске на городской маршрут вышел троллейбус, расписанный в экостиле. На бортах транспортного средства изображена сочная зеленая растительность, представители фауны и призывная надпись: «Береги природу».

Таким образом экозащитники выразили свою сопричастность к Международной экологической акции «Неделя без бумаги», которая по инициативе экоактивистов будет проходить с 25 по 31 октября на территории 12 субъектов России.

Автором граффити стал художник Илья Спиченков

«Благодаря таким молодым активистам, как ребята из Центра поддержки социально значимых проектов «Меняющие мир», движение защитников природы набирает популярность, а о Дзержинске узнают как о городе, где жить комфортно и безопасно, - отметил глава города Иван Носков. - Хотелось бы отметить, что экологическая обстановка в городском округе за последние три года значительно улучшилась. Дзержинск не входит больше в число населенных пунктов с высокими показателями загрязненности воздуха, воды и почвы. Администрация города совместно с региональным Министерством экологии и природных ресурсов проводит большую работу, чтобы избавить Дзержинск от негативного экологического наследия».

Автором граффити стал художник Илья Спиченков, уже хорошо известный дзержинцам. Это уже шестой троллейбус, оформленный им в стиле граффити.

«На последнюю работу у меня ушло примерно 10 дней и 50 оттенков зеленой краски, - говорит художник. - Центр поддержки социально значимых проектов «Меняющие мир» пригласил меня поучаствовать, и, конечно же, я согласился. Рассматривались разные городские пространства для размещения рисунка на экологическую тему. Со стороны администрации города поступило предложение запустить еще один цветной троллейбус».

Напомним, акция «Неделя без бумаги» проводится на средства Фонда президентских грантов. Также в рамках акции в Дзержинске устанавливают экоконтейнеры для сбора макулатуры, устраивают эколого-просветительские лекции, игры, квизы, мастер-классы, конкурсы по сбору отходов онлайн и офлайн. Оставить заявки на установку экоконтейнера для мусора и более подробно узнать о мероприятиях международной экологической акции «Неделя без бумаги» можно в группе в соцсетях, а также на сайте проекта.

Реализация национального проекта «Экология» в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.