Проблемный ЖК «Радуга» в Дзержинске хотят достраивать в октябре этого года

Квартиры в проблемном ЖК приобрел 251 человек. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Строительство проблемного жилого комплекса «Радуга» в Дзержинске намерены возобновить в октябре этого года, сообщает пресс-служба правительства региона. На сегодняшний день имеется заключение о состоянии грунтов. Также в скором времени будет получено заключение экспертизы по корректировке проектной документации.

Как отметил гендиректор Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Иван Сбитнев, на сегодняшний день уже можно говорить о возможности дальнейшего строительства. Со строительной площадки уже вывезли 15 грузовиков мусора, она полностью расчищена. Рабочие возводят ограждения, чтобы обеспечить безопасные условия для ведения работ.

Замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов подчеркнул, что активные работы по завершению 4 и 5 очередей ЖК должны начаться до конца текущего года.

- По данным инспекции Госстройнадзора Нижегородской области, в третьем квартале 2022 года планируется восстановить права дольщиков второй и третьей очереди ЖК, а в четвертом квартале 2023 года – четвертой и пятой очередей, - говорится в информационном сообщении.

Мэр города Иван Носков добавил, что с дольщиками постоянно поддерживается контакт, и они в курсе всех этапов строительства.

Напомним, решение о достройке объекта было принято чуть больше года назад. ЖК «Радуга» расположен на улице Советской. Он включает в себя два дома на 387 квартир. На сегодняшний день квартиры в этом ЖК приобрел 251 человек.