Мелик-Гусейнов рассказал, при каких условиях в Нижегородской области внедрят бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19

Экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию внедрят в Нижегородской в том случае, если эта мера докажет свою эффективность в Москве. Об этом заявил министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов во время онлайн-конференции 11 октября.

- Москва в этом плане запустила некий пилот, и мы должны оценить все возможности, которые эта инициатива дает. Как только мы получим информацию о том, что это эффективно и дает дополнительную возможность выявить еще большее число пациентов и начать их раннее лечение или изоляцию, тогда мы тоже у себя это реализуем. Нельзя спешить, принимая решения, которые до конца еще не просчитаны, все-таки за этим стоят не только деньги, но и человеческие ресурсы, - заявил Давид Мелик-Гусейнов.

На сегодняшний день в Нижегородской области экспресс-тестирование на ковид проводится в стационарах, где принимают людей по экстренным показаниям.

- Самое главное сейчас – не перегрузить систему ради праздного любопытства, интереса «не заразился ли я коронавирусом». Мы действуем в рамках федеральных норм и требований по ПЦР-тестированию и другим видам анализов для выявления ковидных больных. Мы с нетерпением ждем результатов внедрения этого экспресс-тестирования, который покажет Москва. У Москвы есть дополнительные сверхресурсы, которые она тратит на подобного рода эксперименты, - пояснил министр.

Ситуация с заболеваемостью в Нижегородской области продолжает ухудшаться. Ежедневно регистрируется более 600 заболевших. На сегодняшний день от коронавируса в регионе привито чуть больше миллиона человек, план Минздрава – вакцинировать 2 миллиона нижегородцев к 1 ноября.