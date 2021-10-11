Грузовой поезд насмерть сбил мужчину и мальчика в Нижегородской области

Несчастный случай произошел 10 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое человек погибли под колесами поезда в Нижегородской области 10 октября. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ СКР на транспорте.

Трагический случай произошел на 681 километре перегона «Шахунья-Шерстки».

- Следователи Центрального межрегионального СУ СКР на транспорте разбираются во всех обстоятельствах гибели мужчины и подростка- сообщили в пресс-службе.

Как рассказали анонимные очевидцы в сообществе «Шахунья» в соцсетях, 36-летний мужчина и 10-летний мальчик оказались между 8 и 9 путями в районе станции «Шахунья». Их сбил грузовой поезд, ехавший в сторону Нижнего Новгорода. В результате пострадавшие скончались на месте.