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Происшествия11 октября 2021 16:22

Грузовой поезд насмерть сбил мужчину и мальчика в Нижегородской области

Следователи выясняют обстоятельства трагедии
Мария СОРОКИНА
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Несчастный случай произошел 10 октября

Несчастный случай произошел 10 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двое человек погибли под колесами поезда в Нижегородской области 10 октября. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ СКР на транспорте.

Трагический случай произошел на 681 километре перегона «Шахунья-Шерстки».

- Следователи Центрального межрегионального СУ СКР на транспорте разбираются во всех обстоятельствах гибели мужчины и подростка- сообщили в пресс-службе.

Как рассказали анонимные очевидцы в сообществе «Шахунья» в соцсетях, 36-летний мужчина и 10-летний мальчик оказались между 8 и 9 путями в районе станции «Шахунья». Их сбил грузовой поезд, ехавший в сторону Нижнего Новгорода. В результате пострадавшие скончались на месте.