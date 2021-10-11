Роспотребнадзор объяснил запрет на работу нижегородских кафе и ресторанов по ночам

Ограничение работы кафе и ресторанов после полуночи в Нижегородской области связано с необходимостью разобщения людей. Об этом заявила глава регионального Управления Роспотребнадзора Наталия Кучеренко во время онлайн-конференции 11 октября.

- Наша задача – разобщить общество. Поскольку ночью проконтролировать это сложно, было решено ограничить работу общепита. Другие регионы приняли более жесткие меры: эта система действует с 22 часов. Наш губернатор, понимая экономическую составляющую этой непростой ситуации, ограничил работу кафе с 00 часов, - пояснила главный санитарный врач Нижегородской области.

Напомним, в связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Нижегородской области 6 октября был принят ряд новых ограничений, согласно которым точки общепита после полуночи могут работать только на вынос.