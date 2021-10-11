Водоканал показал нижегородцам, как вода становится питьевой

Нижегородский водоканал продемонстрировал участникам Фестиваля городских экскурсий путь воды от реки до водопроводного крана и процесс ее очистки до уровня питьевой. Обычно это скрыто от глаз обывателя, но цель фестиваля - показать городскую жизнь изнутри, поэтому на Слудинской водопроводной станции оказались экскурсанты разных возрастов и профессий.

Слудинская станция запущена 70 лет назад и является одной из старейших в городе. Однако это высокотехнологичная станция - одна из немногих в России, где используются сразу несколько методов очистки до получения питьевой воды самого высокого качества: осветление, фильтрация, озонирование, хлорирование и ультрафиолетовое обеззараживание. Нижегородцы не только увидели весь процесс, но также получили ответы на вопросы, связанные с водоснабжением города в целом.

- Посещение любого предприятия - это большая редкость, а потому вызывает серьезный интерес, - признался участник экскурсии Дмитрий Морозов - Было очень интересно увидеть весь технологический процесс работы водопроводной станции и узнать об особенностях подготовки воды, которой пользуешься каждый день.

Кроме того, в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче нижегородцам рассказали о необходимости бережливого отношения к ресурсам, в частности, к воде.

- Про воду в кране мы вспоминаем, только когда она оттуда пропадает, - заметила еще одна участница экскурсии Светлана Плотникова. - А ведь немаловажно, откуда она берется, и об этом нам рассказали на Слудинской водопроводной станции. Для меня доставка воды в огромный город – это техническое чудо, длинный путь от реки до домашнего крана. И я теперь знаю какой! После экскурсии идея «экономии воды» превратилась в осознанное решение.