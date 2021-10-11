Минздрав Нижегородской области заявил об отсутствии дефицита вакцин от COVID-19

В Нижегородской области нет дефицита вакцин от коронавирусной инфекции. Более того, федеральный поставщик готов привозить препараты еще и еще, заявил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов во время онлайн-конференции 11 октября. При этом он не уточнил, о каком именно препарате идет речь.

- Мы все вакцины развезли по медицинским организациям. Там, где вакцина заканчивается, главный врач должен дать за два дня до окончания запаса подать сигнал в адрес минздрава. Мы очень быстро привозим дополнительные объемы, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, иногда все же возникают накладки, когда в том или ином медучреждении вакцина заканчивается.

- В этом случае идет быстрая и жесткая реакция с нашей стороны. Мы сразу дотягиваемся до конкретного главного врача и начинаем этот процесс ускорять и даже где-то воспитывать тех сотрудников системы, которые вовремя не среагировали. Наш залог успеха – это скорость. Чем быстрее мы будем реагировать, тем у нас больше шансов этот вирус победить, - уверен министр.