У 658 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 11 октября 2021 года, всего с начала пандемии 176 405 пациентов Нижегородской области заразились covid-19. Число новых выздоровевших в регионе за прошедшие сутки пациентов составило 509 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, за последние сутки было выявлено 658 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе. Общее число выздоровевших COVID-19 в Нижегородской области достигло 160 тысяч человек.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 6 936, а за последние сутки тридцать пять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (14 544) и г. Бор (8 946), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (342) и Спасском районах (336). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (17 381), за прошедшие сутки там выявили 21 новый случай.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (5 002 новых случаев), Санкт-Петербург (2 931 новых случаев) и Московская область (2 184 новых случаев).

По данным на утро 11 октября, всего привито 1 050 800 нижегородцев, из них второй компонент получило 987 337 человек.

Напомним, что всю актуальную информацию об эпидемиологической ситуации с коронавирусом на текущий момент достоверно и оперативно предоставляет официальный портал стопкоронавирус.рф., созданный правительством России.