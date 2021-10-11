Здание Русского музея фотографии в Нижнем Новгороде отреставрируют до 20 декабря

Здание Русского музей фотографии в Нижнем Новгороде отреставрируют в 2021 году. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Здание на Пискунова, 9, в котором располагается музей, является объектом культурного наследия регионального значения – здесь в 1886-1940 годах жил и работал известный фотограф-публицист Максим Дмитриев.

Согласно информации, его реставрацией займется ООО «Гефест» - именно эта компания стала победителем аукциона по выбору подрядчика. Стоимость реставрации составит 24,26 млн рублей.

Подрядчику предстоит выполнить как наружные, так и внутренние работы по реставрации. Согласно проекту контракта, рабочие также должны привести в порядок автоматическую пожарную сигнализацию, сети связи, видеонаблюдение, вентиляцию, водоснабжение и водоотведение.

Реставрация Русского музея фотографии должна быть завершена в срок до 20 декабря 2021 года.