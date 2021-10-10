Умер главный редактор журнала «Нижегородский адвокат» Королев Алексей Николаевич

Главный редактор журнала «Нижегородский адвокат», руководитель информационно-методического отдела Палаты адвокатов Нижегородской области Королев Алексей Николаевич умер на 56-м году жизни. Трагическое известие поступило в воскресенье, 10 октября 2021 года.

- Это большая утрата, поскольку своим неравнодушием и живым участием Алексей Королев обрел множество друзей и единомышленников среди адвокатов не только нашего, но и многих других регионов. Он до последнего боролся с инфекцией, но к большому сожалению, болезнь оказалась сильнее, — сообщили в Палате.

Редакция «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» выражает соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Алексея Королева.

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