Нижегородцев приглашают поучаствовать в конкурсе на лучший эскиз памятника Александру Суворову Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Культурологическая Ассоциация «Suvorov Foundation» совместно с Ассоциацией «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса» приглашает поучаствовать нижегородцев во Всероссийском конкурсе на лучший эскизный проект памятника генералиссимусу Александру Суворову. Об этом сообщает Культурологическая ассоциация «Suvorov Foundation».

Памятник великому полководцу установят в Италии, в центре города Нови-Лигуре, где в 1799 году был штаб А.В. Суворова. Его установят за счет благотворительных средств и пожертвований.

Конкурс пройдет с 5 октября по 17 ноября 2021 года включительно. Итоги подведут 24 ноября 2021 года - в день рождения А.В. Суворова.

Поучаствовать в конкурсе на лучший эскиз могут молодые дизайнеры, художники и скульпторы России. Кроме того, присылать можно несколько проектов, а участвовать как одному человеку, так и целому коллекииву.

К заявке на участие в конкурсе необходимо приложить:

- проект памятника (эскиз, модель, фотография рисунка и т.п.), созданный любым доступным средством (рисунок, компьютерная графика, модель и т.п.);

- проект размещения памятника с архитектурной привязкой к предложенному месту расположения;

- описание с указанием используемых материалов, точных размеров и других характеристик, позволяющих наиболее точно описать основную концепцию и задумку представленного проекта (в произвольной форме).

Всю подробную информацию можно узнать на сайте.

Заявку на участие можно направить на почту office@leadersclub.ru и foundationsuvorov@gmail.com, а также по адресу: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36, 24 этаж, «Клуб лидеров».

Победитель конкурса получит приз – поездку в Италию на установку памятника, а также обучения на летнем курсе «Design – Made in Italy» в Европейском институте дизайна во Флоренции.

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