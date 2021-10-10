Более 530 миллионов рублей направят на выплаты семьям с детьми в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на председателя комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Андрея Макарова.

Так, комиссия одобрила предложение о выделении средств на ежемесячные денежные выплаты – они положены на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

- Данные выплаты стала очень эффективными и востребованными, особенно в период пандемии, когда именно семьи с детьми столкнулись с максимальным количеством вызовов. Это новый формат социальной поддержки, ориентированный на развитие страны, - сказал Андрей Макаров.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сейчас более 50 000 семей в регионе попадают под эту программу.

- Дополнительное финансирование, прежде всего, позволяет выполнить обязательства по увеличенным выплатам. В этом году их размер стал зависеть от дохода семьи. Такой подход в полной мере отвечает принципу адресности и позволяет семьям справиться со сложными жизненными ситуациями, - подчеркнул Глеб Никитин.

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