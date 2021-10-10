Школы и вузы Нижегородской области начали переходить на дистанционное обучение

Школы и вузы в Нижегородской области могут снова перейти на дистанционный формат обучения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

Так, согласно новым изменения в указ губернатора, с 6 октября на дистанционное обучение рекомендовали перевести учащихся с 6-го по 8-й и 10-х классов. Также эти рекомендации дали и организациям дополнительного образования.

- В прошлом году в период подъема заболеваемости в режиме дистанционного обучения работали школы всего региона. Сейчас у нас есть возможность подходить к проблеме более гибко. Муниципалитеты смогут сами принимать решения в зависимости от уровня заболеваемости, - отметил Глеб Никитин.

Помимо этого, был предложен вариант осуществить образовательный процесс с применением электронного обучения, а к очному формату допускать только тех, кто имеет QR-коды.

- Высшее и профессиональное образование позволяет сочетать различные формы обучения. Сейчас мы просим ректоров и руководителей максимально выбирать дистанционные формы обучения там, где это возможно, - добавил губернатор Нижегородской области.

Так, стало известно, что ряд образовательный учреждений уже принял решение о переводе на «дистант». Так, например, «в режим онлайн» уже перешел Нижегородский технический колледж – там дистанционно учиться будут студенты 1-4 курсов.