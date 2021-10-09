Вход на колокольню в нижегородском кремле станет платным с 22 октября. ФОТО: https://nne.ru/news/vhod-na-kolokolnyu-v-nizhegorodskom-kremle-stanet-platnym-s-22-oktyabrya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Вход на соборную колокольню в нижегородском кремле станет платным с 22 октября – билет будет стоить 150 рублей. Дети до семи лет смогут подняться на объект бесплатно. Об этом проинформировала пресс-служба нижегородской митрополии.

К сведению, соборную колокольню открыли на территории кремля 12 июня 2021 года. Свободное посещение колокольни организовали с 22 августа, после завершения реставрации объекта и масштабного благоустройства всей площади нижегородского кремля.

Колокольню восстанавливали по историческим документам и фотографиям. Когда-то она была утеряна при взрыве Спасо-Преображенского кафедрального собора в 1929 года в Нижнем Новгороде, на месте которого в настоящий момент располагается мэрия города. Соборную колокольню воссоздали на прежнем месте по инициативе Нижегородской епархии к 800-летию столицы Приволжья.

– Этот небольшой вклад [ платное посещение ] позволит осуществлять содержание колокольни в целом, включая электроэнергию, отопление помещений и техническое обслуживание лифта и часов, а также оплачивать работу персонала – всех тех, кто встречает посетителей, следит за порядком, проводит уборку, рассказывает об устройстве звонницы, даёт небольшие колокольные концерты, – пояснили в митрополии.

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