Более 206 тысяч крякв обитает в Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 206 тысяч особей дикой утки кряквы обитает на территории Нижегородской области. Кряква – самая массовая водоплавающая птица в регионе. Об этом, по случаю Всемирного дня мигрирующих птиц, который отмечается сегодня, рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

– Помимо утки кряквы в регионе встречаются и другие представители семейства утиных. Например, красноголовый нырок, чирок-свистунок, обыкновенный гоголь и другие, – добавили в ведомстве.

Начиная с 2018 года Всемирный день мигрирующих птиц отмечается дважды в год – во вторую субботу мая и вторую субботу октября. Праздник появился благодаря Междунарожной конвенции по охране птиц, которую подписали в начале прошлого века. Наша страна присоединилась к ней в 1927 году. Ключевая задача конвенции – организовать международное сотрудничество по вопросам сохранения популяции птиц.

13 участков общей площадью свыше 30 тысяч гектаров с ограничением охоты действуют в регионе весной для охраны гусиных присад. Подобные зоны создают в рамках программы "Охрана животного мира Нижегородской области", утверждённой губернатором Глебом Никитиным.

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