Очередной рекорд заражения установили в Нижегородской области 9 октября

По последним данным на 9 октября, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 643 жителя – это очередной рекорд по числу заражений в регионе. Последнюю неделю показатели ежедневно превышают все предыдущие отметки. Общее число больных с диагнозом COVID-19 составило 175 106 человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 472 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Суммарно 159 223 жителя региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

Но, к сожалению, 35 человек с болезнью не справились. Общее число жертв вируса в регионе на сегодня – 6 901.

Нижегородская область по-прежнему занимает четвёртое место в рейтинге заболеваемости ковидом по стране. Долгое время показатели заражения уверенно шли на спад, не превышая +150 человек в сутки. Иногда их было даже меньше 100. Но за последние четыре месяца обороты заболеваемости значительно возросли: сейчас ежедневно фиксируется более 500 новых случаев заражения COVID-19.

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